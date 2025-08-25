Женская сборная Украины потерпела поражение в двух матчах группового этапа чемпионата мира по волейболу. Наши волейболистки уступили действующим чемпионок мира сборной Сербии (0:3), а также команде Японии (2:3).

Украина потерпела болезненное поражение от Японии на ЧМ по волейболу, имея преимущество 2:0

Украина имела бы шансы на выход из группы, если бы сборная Камеруна обыграла Сербию, однако африканки уступили титулованным соперницам – 0:3. Таким образом, сборные Сербии и Японии обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира, а Украина не смогла преодолеть групповой этап. До этого "сине-желтые" в последний раз играли на мировом первенстве в 1994 году, где вылетели на стадии плей-офф.

В заключительном матче турнира украинки сыграют против сборной Камеруна, матч состоится в среду, 27 августа.

Сборная Украины навязала борьбу, но уступила чемпионам Европы на молодежном ЧМ по волейболу