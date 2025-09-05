Волейбольные сборные Украины и Катара встретились в товарищеском поединке. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Товарищеский матч

Украина – Катар – 3:1 (27:25, 26:24, 20:25, 25:18)

Украина: Щитков (3), Янчук (19), Дрозд (4), Тупчий (9), Кисилюк (8), Семенюк (4), Ал-др Бойко (либеро) – старт; Синица (5), Урывкин (5), Полуян (5), Ал-др Коваль (6), Тодуа (6), Пампушко (либеро).

Бывший капитан сборной Украины по волейболу нуждается в помощи из-за болезни

Национальная команда Украины по волейболу среди мужчин прибыла в Катар, где проведет подготовку к чемпионату мира 2025 года, который в этом месяце возьмет старт на Филиппинах. В первом из трех запланированных спаррингов подопечные Рауля Лосано встретились со сборной Катара.

Две стартовые партии получилось очень конкурентными, а их судьба решилась только в завершающих розыгрышах – оба раза украинская команда была сильнее. Третий сет катарские волейболисты выиграли, отдав украинцам лишь 20 очков. Впрочем, в четвертой партии "сине-желтые" ответили мощными действиями и победно закрыли игру.

Сборная Украины на групповой стадии ЧМ-2025 сыграет в квартете F с командами Бельгии, Италии и Алжира. 18 сентября "сине-желтых" ждет стартовый поединок со сборной Италии.

"Не хочу даже об этом думать": Плотницкий откровенно высказался о возвращении в сборную Украины по волейболу