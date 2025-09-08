Сборная Украины по волейболу назвала окончательный состав на чемпионат мира-2025
Стал известен список игроков, которые попали в заявку "сине-желтых" на ЧМ-2025 по волейболу.
Федерация волейбола Украины определилась с составом национальной сборной на чемпионат мира-2025, который пройдет в Филиппинах. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Украина снова обыграла Катар в заключительном спарринге накануне ЧМ по волейболу
Заявка сборной Украины на матчи ЧМ-2025
Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица
Доигровщики: Илья Ковалев, Дмитрий Янчук, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк
Диагональные: Василий Тупчий, Даниил Урывкин
Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Максим Дрозд
Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко
Стоит отметить, что в состав сборной попал блокировщик Максим Дрозд, который пропустил Лигу наций из-за травмы.
Нынешнее мировое первенство пройдет с 12 по 28 сентября в Маниле, (Филиппины). Украина попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Италии, Бельгии и Алжира. Две лучшие команды квартета выйдут в 1/8 финала.
