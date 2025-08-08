Сборная Украины по волейболу обнародовала расширенную заявку на чемпионат мира-2025
Стал известен расширенный состав мужской сборной Украины на ЧМ-2025, который пройдет в Филиппинах.
Международная федерация волейбола опубликовала предварительные заявки команд на мировое первенство. В расширенный состав "сине-желтых" попали 25 игроков.
Пасующие: Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляне), Дмитрий Долгополов (Локомотив Пловдив, Болгария), Сергей Евстратов (Чарни Радом, Польша), Юрий Синица (Спортинг, Португалия)
Диагональные: Василий Тупчий (Барком-Кажаны), Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляне), Дмитрий Шаповал (Житичи-Полесье), Владимир Тевкун (Пршибрам, Чехия)
Доигровщики: Тимофей Полуян (Милон, Греция), Евгений Кисилюк (Катовице, Польша), Илья Ковалев (Барком-Кажаны), Александр Наложный (Эпицентр-Подоляне), Дмитрий Янчук (Эпицентр-Подоляне)
Центральные блокирующие: Александр Коваль (Эпицентр-Подоляне), Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Валерий Тодуа (Бендзин, Польша), Денис Велецкий (Эпицентр-Подоляне -Сборная Украины U20), Николай Куц (Бельско-Бяла, Польша), Андрей Челеняк (Эпицентр-Подоляне), Руслан Черватюк (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U20), Николай Рудницкий (Житичи-Полесье), Дмитрий Теременко (без клуба)
Либеро: Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны), Александр Бойко (Эпицентр-Подоляне)
Напомним, турнир состоится с 12 по 28 сентября в Маниле (Филиппины). На групповом этапе мундиаля сборная Украины сыграет против Бельгии (14 сентября), Алжира (16 сентября) и Италии (18 сентября).
