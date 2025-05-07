Мужская сборная Украины по волейболу начала подготовку к Лиге наций-2025.

Тренировочный сбор начался в Городке, на базе спортивного комплекса Эпицентр, сообщает Volleyball.ua. Аргентинский тренер Рауль Лосано пригласил на этот сбор только игроков, которые выступали в украинской Суперлиге в прошлом сезоне.

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В ближайшие дни наставник украинцев объявит окончательный состав, который поедет на второй этап подготовки к Лиге наций-2025. Этот этап состоится в Польше, куда присоединятся игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах. В Польше команда продолжит интенсивные тренировки, готовясь к международным матчам.

Состав сборной Украины на первый этап сборов:

Пасующие: Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляне), Владислав Диденко (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20), Денис Дегтярь (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20);

Диагональные: Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляне), Дмитрий Шаповал (Житичи-Полесье), Михаил Якушенко (МХП-Ладыжин);

Доигровщики: Никита Лубан (Житичи-Полесье), Александр Наложный (Эпицентр-Подоляне), Эдуард Штерик (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20), Дмитрий Янчук (Эпицентр-Подоляне), Сергей Мищенко (МХП-Ладыжин);

Либеро: Александр Бойко (Эпицентр-Подоляне), Николай Джуль (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20);

Центральные блокирующие: Максим Дрозд (Эпицентр-Подоляне), Александр Коваль (Эпицентр-Подоляне), Денис Велецкий (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20), Андрей Челеняк (Эпицентр-Подоляне), Руслан Черватюк (Эпицентр-Подоляне-Сборная Украины U-20).

Отметим, что в сезоне 2025 года Украина впервые примет участие в Лиге наций, а в осенней части сезона сборная поедет на Филиппины для участия в групповом этапе чемпионата мира-2025.

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