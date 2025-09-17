Сборная Украины в очередном матче Второй мировой группы Кубка Дэвиса разгромила команду Доминиканской Республики со счетом 4:0. Эта победа не повлияла положительно на рейтинг "сине-желтых", а, наоборот, его ухудшила.

Украина оформила четвертую победу над Доминиканой в Кубке Дэвиса, доведя счет до разгрома

Украинская команда опустилась на одну строчку и в обновленном рейтинге наций занимает 41-е место.

Украинцы после разгрома Доминиканы теперь в феврале 2026 года сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Всего там выступит 13 сборных, которые выиграли свои матчи во Второй мировой группе, и 13 команд, которые проиграли в матчах Первой мировой группы. Команда Украины будет иметь несеяный статус.

Как известно, в перечень потенциальных соперников сборной Украины попали Египет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Тунис, Ливан, Гонконг, Китай, Словения и Парагвай. Жеребьевка плей-офф Первой мировой группы состоится 23 сентября.

Обновленный рейтинг наций

1. Италия – 573,25

2. Австралия – 470,75

3. Германия – 453,0 (+1)

4. Нидерланды – 432,0 (-1)

5. США – 419,5

6. Франция – 415,5 (+2)

7. Канада – 415,25 (-1)

8. Аргентина – 412,0 (+2)

8. Чехия – 412,0 (+1)

10. Испания – 408,75 (-3)

...41. Украина – 284,75 (-1)

