Сборная Украины по теннису узнала свою новую позицию в рейтинге наций после разгрома Доминиканы
Международная теннисная федерация опубликовала новую версию реестра мужских сборных команд.
Сборная Украины в очередном матче Второй мировой группы Кубка Дэвиса разгромила команду Доминиканской Республики со счетом 4:0. Эта победа не повлияла положительно на рейтинг "сине-желтых", а, наоборот, его ухудшила.
Украинская команда опустилась на одну строчку и в обновленном рейтинге наций занимает 41-е место.
Украинцы после разгрома Доминиканы теперь в феврале 2026 года сыграют в плей-офф Первой мировой группы. Всего там выступит 13 сборных, которые выиграли свои матчи во Второй мировой группе, и 13 команд, которые проиграли в матчах Первой мировой группы. Команда Украины будет иметь несеяный статус.
Как известно, в перечень потенциальных соперников сборной Украины попали Египет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, Тунис, Ливан, Гонконг, Китай, Словения и Парагвай. Жеребьевка плей-офф Первой мировой группы состоится 23 сентября.
Обновленный рейтинг наций
1. Италия – 573,25
2. Австралия – 470,75
3. Германия – 453,0 (+1)
4. Нидерланды – 432,0 (-1)
5. США – 419,5
6. Франция – 415,5 (+2)
7. Канада – 415,25 (-1)
8. Аргентина – 412,0 (+2)
8. Чехия – 412,0 (+1)
10. Испания – 408,75 (-3)
...41. Украина – 284,75 (-1)
