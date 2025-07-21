В заявку попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок, сообщает ВТУ. По сравнению с апрельскими матчами состав сборной Украины претерпел одно изменение: Катарину Завацкую заменит дебютантка Юлия Стародубцева.

Соперницы Украины в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг объявили предварительную заявку

В четвертьфинале Кубка Билл Джин Кинг украинки сыграют с командой Испании. Матчи состоятся 17 сентября. Капитаном женской сборной Украины является Илья Марченко.

К слову, финальная часть международного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь (КНР). Украина впервые в своей истории будет играть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли свою квалификационную группу к турниру, опередив команды Польши и Швейцарии.