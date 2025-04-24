Сборная Украины по регби должна была встретиться с Австрией в заключительном матче чемпионата Европы (дивизион Conference), однако игра не состоялась из-за форс-мажорных обстоятельств со стороны австрийской команды, сообщает Ukrainian Rugby.

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"Матч отменен! К сожалению, заключительный поединок сезона между сборными Украины и Австрии не состоится из-за форс-мажорных обстоятельств со стороны австрийской команды. Национальная сборная Украины по регби официально занимает первое место в дивизионе Conference сезона 2024! Уверенная игра на протяжении всего турнира, железная выдержка и командный дух – именно это принесло нашим ребятам заслуженную победу", – говорится в сообщении.

К слову, в предыдущих двух встречах Украина разгромно победила Словакию (135:13) и Венгрию (86:10). Турнирная таблица выглядит следующим образом: