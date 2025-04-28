Хоккейная сборная Украины встретилась с Италией в матче 2-го тура чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА. Результат и обзор игры – в этой новости.

Чемпионат мира по хоккею 2025, 2-й тур

Италия – Украина – 2:2 (серия буллитов – 0:1)

Шайбы: Ди Томазо, 12:21 (второй период), Дзанатта, 04:35 (третий период) – Денискин, 14:37 (первый период), Захаров, 18:49 (второй период)

После поражения от Великобритании в серии буллитов Украина встретилась с лидером дивизиона – Италией. "Скуадра адзурра" в первом туре победила Японию со счетом 4:1 и единолично возглавляла таблицу.

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Первый период был за "сине-желтыми" – шайба Денискина вывела украинцев вперед. Во втором периоде между командами был паритет: Ди Томазо сравнял счет, однако Захаров очень быстро вернул лидерство Украине. Дзанатта в начале третьей части матча сделал счет 2:2.

Игра перешла в овертаймы, где обе команды не забивали, поэтому уже во втором матче Украины на ЧМ-2025 все решали буллиты. "Сине-желтые" минимально победили – единственный буллит забил Пересунько, а вот еще 8 игроков (пятеро итальянцев в частности) не смогли его реализовать.

Таким образом, Украина набрала 3 очка и расположилась на третьем месте в таблице. Столько же имеет и Польша, которая имеет игру в запасе, а Италия осталась первой с 4 баллами.

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