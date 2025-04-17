Женская сборная Украины по хоккею провела свой третий матч на чемпионате мира-2025, в котором встретилась с Австралией. Обзор встречи – в этой новости.

ЧМ-2025 (женщины). Дивизион II. Группа В. Третий тур

Австралия – Украина – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: Жульен, 01:22 (1-й период), Киливник, 12:03 (2-й период), Сэммонс, 10:40, 17:35 (обе – 3-й период) – Манчак-Енсен, 00:33 (3-й период)

Сборная Украины уже провела два поединка на женском чемпионате мира по хоккею в дивизионе II: в первом было поражение от Новой Зеландии в овертайме (3:4), а во втором – разгромная победа над Турцией (5:1).

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Австралия же является лидером группы и еще не пропускала на Мундиале. Встреча завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 1:4, а единственной шайбой за Украину отметилась Валерия Манчак-Енсен, прервав серию без пропущенных для австралиек.

Добавим, что после этого поражения Украина опустилась на четвертую строчку. Австралия же является лидером группы B, имея в активе 9 очков после 3 матчей. Следующую игру украинки проведут против Бельгии в субботу, 19 апреля. Старт в 7:30 по киевскому времени.

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