Хоккейная сборная Украины одолела поляков в рамках последнего этапа подготовки к ЧМ-2025. Результат и обзор встречи – в этой новости.

Товарищеский матч

Польша – Украина – 2:3

Шайбы Украины: Денискин, 25:47,63:01, Захаров, 30:21

Сборная Украины проводит тренировочный сбор в Польше, где должна провести два матча с местной сборной (второй состоится уже завтра, 14 апреля, начало в 18:00). Первый из них завершился тяжелой победой. Поляки дважды забили – в начале первого и второго периодов, но шайбы Андрея Денискина и Виктора Захарова позволили сравнять счет.

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Игра перешла в овертайм, где победу праздновала Украина – дубль оформил Денискин. После овертайма организаторы еще и провели серию буллитов, которая завершилась победой Украины со счетом 3:0.

К слову, после тренировочного сбора в Польше подопечные Дмитрия Христича отправятся в Румынию, где сыграют товарищеский матч против еще одного соперника на ЧМ – сборной Японии. Первый матч ЧМ-2025 в дивизионе IA сборная Украины проведет 27 апреля против Великобритании.

В общем, календарь матчей сборной Украины по хоккею на ЧМ-2025 в дивизионе ІА выглядит следующим образом:

27 апреля, 17:00. Украина – Великобритания.

28 апреля, 13:30. Италия – Украина.

30 апреля, 20:30. Украина – Румыния.

1 мая, 17:00. Польша – Украина.

3 мая, 13:30. Япония – Украина.

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