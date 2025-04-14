Сборная Украины провела еще один контрольный матч в Польше против местной команды.

Хоккей, товарищеский матч

Польша – Украина – 3:2 в овертайме (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: Кренжолек, 49:30, Сыты, 53:21, Садлоха, 64:04 – Ворона, 21:57, Варава, 35:03

Тренировочная серия буллитов – 1:2

Команды играли спарринги между собой второй день подряд. Если вчера со счета 0:2 отыгралась сборная Украины и вырвала победу в овертайме, то сегодня такой фокус удался полякам.

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Подопечные Дмитрия Христича получили комфортное преимущество благодаря шайбам Вороны и Варавы во втором периоде, но все растеряли в третьем. Штрафной бросок Садлохи добил "сине-желтых" на последней минуте овертайма. Как и вчера, соперники провели тренировочную серию буллитов. Здесь снова более точными были украинцы – 2:1.

После тренировочного сбора в Польше "сине-желтые" отправляются в Румынию, где сыграют еще один товарищеский матч против сборной Японии. Первый поединок на ЧМ-2025 в дивизионе IA команда Христича проведет 27 апреля против Великобритании.