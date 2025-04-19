"Сине-желтые" с 20 по 26 апреля примут участие в Мундиале в Дивизионе 1A, который будет проходить в Венгрии.

По итогам тренировочного сбора сборной Украины по хоккею U-18 тренерский штаб определил окончательную заявку на чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФХУ.

Сборная Украины U-18 по хоккею одержала волевую победу над Словенией перед стартом на чемпионате мира

В перечень попало 23 спортсмена. Интересно, что в заявке "сине-желтых" сразу 19 легионеров, один представитель украинского клуба и 3 игроков без команды.

Заявка на чемпионат мира:

Вратари: Михаил Набойченко (Forus/Sandnes U-20, Норвегия), Никита Алексеенко (Pittsburgh Stars U-18, США), Илья Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U-18, Венгрия).

Защитники: Савелий Сухицкий (Aosta, Италия), Николай Косарев (Stavanger Oilers, Норвегия), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехия), Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия), Савва Новиков (Шторм, Украина), Егор Остапенко (KooKoo U-16, Финляндия), Артур Киреев, Александр Влащинский.

Нападающие: Михаил Гапоненко, Даниил Кураев, Матвей Шевцов (все – Forus/Sandnes U-20, Норвегия), Андрей Выставкин (HPK U-20, Финляндия), Даниил Скороход, Мирослав Спаскин, Артем Ратушняк (двое – Dukla Jihlava U-17, Чехия), Арсений Воротеляк (Düsseldorfer EG U-20, Германия), Даниил Олифирчук (Poruba RT Torax U-17, Чехия), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U-20, Чехия), Виктор Мельниченко (ZSC Lions U-20, Швейцария), Илья Шибинский (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

Напомним, соперниками сборной Украины на чемпионате мира будут Венгрия, Дания, Австрия, Словения и Казахстан.