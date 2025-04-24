Сборные Украины и Японии по хоккею встретились в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2025.

Товарищеский матч

Украина – Япония – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) / Дополнительный ОТ – 1:0 / Буллиты – 2:3

Шайбы: Денискин, 55:32

Овертайм: Трахт, 63:09

В последнем контрольном поединке сборная Украины встретилась с Японией, которая будет соперником нашей сборной на чемпионате мира в дивизионе 1A (стартует уже 27 апреля). По договоренности сторон, команды после матча должны были провести 5-минутный овертайм в формате 3 на 3, а также серию буллитов.

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В матче победу одержали украинцы – единственную шайбу в конце третьего периода забросил Андрей Денискин. В овертайме также победили "сине-желтые" – победу здесь принес Даниил Трахт. А вот в серии буллитов Япония оказалась сильнее – 2:3.

Напомним, что свой первый поединок на чемпионате мира в дивизионе 1A Украина проведет против команды Великобритании.

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