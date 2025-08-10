В воскресенье, 10 августа, в косовской Приштине состоялся бронзовый финал континентального первенства по гандболу, в котором сошлись украинская и болгарская команды. Как завершилась дуэль, читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат EHF, матч за 3-е место

Украина U-17 – Болгария U-17 – 36:29 (17:15, 19:14)

Сборная Украины по гандболу стартовала на чемпионате Европы U-17 – "сине-желтые" в борьбе уступили Италии

Сборная Украины U-17 в матче за третье место чемпионата Европы разбила Болгарию. Первый тайм завершился с преимуществом в два мяча. После перерыва наши спортсменки добавили, добавив к общему счету еще +5 очков. 36:29 – Украина бронзовый призер Евро.

Напомним, на пути к третьей строчке Украина одолела Великобританию и Израиль, а также уступила Италии и Финляндии. Кроме бронзы "сине-желтые" также завоевали путевку на Евро-2027 (U-19) в элитном дивизионе.

Сборная Украины с позором завершила выступление на женском Евробаскете U-20 – "сине-желтые" потерпели 5-е поражение подряд