Евро, дивизион Championship (U-17), женщины

Италия U-17 – Украина U-17 – 26:23 (14:10)

Сборная Украины стала чемпионом Европы по гандболу U-19, идеально завершив турнир

В первом поединке турнира, который проходит в Приштине (Косово), украинки уступили юниорской сборной Италии. "Сине-желтые" проиграли первый тайм с разницей в четыре очка, однако сравняли счет во второй половине игры. Впрочем, концовку матча лучше провели итальянки и одержали победу – 26:23.

На групповой стадии Евро-2025 сборная Украины также сыграет против Великобритании (5 августа) и Израиля (7 августа). Первые и вторые места группы выйдут в 1/2 финала турнира. Победитель дивизиона Championship, а также серебряный и бронзовый призеры получат путевки на Евро-2027 (U-19) в элитном дивизионе.

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