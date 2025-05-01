Пресс-служба Федерации гандбола Украины сообщила о том, что тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды для подготовки к поединкам 5-го и 6-го туров отбора на чемпионат Европы 2026, которые станут финальными в квалификации.

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8 мая в словацком Михайловце украинская дружина проведет номинально домашний матч с командой Нидерландов, а 11 мая сыграет в Торсхавне со сборной Фарерских островов. Сейчас сборная Украины в турнирной таблице своего отборочного квартета занимает 2-е место, имея две победы (Фарерские острова – 35:32, Косово – 36:25) в четырех сыгранных поединках.

Две лучшие команды группы напрямую попадут на Евро-2026. Также обладателями путевок станут четыре лучшие сборные из тех, что финишировали третьими в группах. На предматчевый сбор команды Украины, который начнется 4 мая в Михайловцах, вызвано 16 игроков:

Вратари: Комок Геннадий, (Бузеу, Румыния), Новиков Алексей (Амбер, Литва).

Левые крайние: Артеменко Дмитрий (Забже, Польша), Котюк Ярослав (Мотор, Украина).

Левые полусредние: Миноцкий Тарас (Забже, Польша), Турченко Игорь (Лимож, Франция).

Разыгрывающие: Денисов Захар (Мотор, Украина), Савчук Даниил (СКА-ШВСМ, Украина), Тильте Александр (Бешикташ, Турция).

Правые крайние: Благодор Георгий (Кобург, Германия), Редькин Дмитрий (Гроссвальштадт, Германия).

Правые полусредние: Близнюк Илья (Карвина, Чехия), Павловский Максим (Кобург, Германия).

Линейные: Бурзак Иван (Минаур Бая Маре, Румыния), Онуфриенко Александр (Целе, Словения), Стрельников Максим (Хробры Глогув, Польша).

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