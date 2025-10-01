Чемпионат Европы-2025 U-19 по футзалу, группа А, 3-й тур

Италия – Украина – 0:2

Гол: Шпак, 28; Першин, 39.

Сборная Украины по футзалу разгромно проиграла Португалии на юношеском Евро-2025 – все решится в игре с Италией

Украинская команда в первом матче на Евро-2025 U-19 одержала уверенную победу со счетом 7:0 над сверстниками из Молдовы, для которых этот турнир является домашним. В следующем матче уже сами "сине-желтые" пережили неприятные минуты – они потерпели поражение 0:4 от команды Португалии.

Португальцы в 3-м туре сокрушили Молдову 10:0 и с тремя победами в трех встречах заняли первое место в квартете и получили путевку в плей-офф. Украине, чтобы составить компанию Португалии, надо было не проиграть итальянцам, которым нужна была только победа в очном поединке с "сине-желтыми" (они имели худшую разницу голов за украинцев).

Первая половина встречи завершилась без голов. Это был первый случай на всем Евро-2025 U-19, когда до перерыва в матче не было забито ни одного гола. Немножко лучше на площадке были итальянцы, которым нужна была победа, но свои шансы они не использовали. Не ответили соперникам и украинцы.

Вторую 20-минутку игроки украинской команды начали с позиции силы и на 23-й минуте чудом не забили – Назар Першин пробил в стойку. Через три минуты Иван Белимов спас "сине-желтых", когда момент имел Гаэтано Центоррино. На 28-й минуте украинцы провели быструю атаку и пробили Томмазо Дзанотто. Першин с левого фланга отдал Александру Шпаку, который со второй попытки не промахнулся. 0:1.

Итальянцы, пропустив гол, добавили. Их преимущество стало заметным, но украинцы в защите пытались действовать спокойно и хладнокровно. Не забывали "сине-желтые" и о контрдействиях – на 35-й минуте Артем Малиновский переправил мяч в штангу. Сборная Италии под занавес поединка стала переходить на игру с пятым полевым игроком и за 65 секунд до финальной сирены за это поплатилась – Першин поразил пустые ворота итальянцев и снял все вопросы о победе украинцев. 2:0 – "сине-желтые" вышли в полуфинал чемпионата Европы U-19.

В 1/2 финала Украину ждет встреча со сборной Испании.

Юниорская сборная Украины разгромила Молдову на старте Евро-2025 по футзалу