Завершился чемпионат Европы-2025 по борьбе, который проходил в Словакии, и стал очень успешным для Украины, особенно в женских дисциплинах.

На соревнованиях в Братиславе украинцам удалось получить аж 9 медалей – 4 золотых и 5 бронзовых, что позволило занять второе место в медальном зачете.

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Особенно успешными стали выступления украинских спортсменок. Так, Анастасия Алпеева (до 76 кг) и Ирина Бондарь (до 62 кг) впервые в карьере стали чемпионками Европы среди взрослых. "Золото" также получили Оксана Ливач (до 50 кг) и Алла Белинская (до 72 кг).

Еще четыре спортсменки завоевали "бронзу" соревнований: Александра Хоменец (до 55 кг), Соломия Винник (до 57 кг), Алина Филиппович (до 59 кг) и Ирина Коляденко (до 65 кг). В соревнованиях среди мужчин удалось получить лишь одну бронзовую награду – сделал это Андрей Джелеп (до 61 кг). К слову, опередил Украину в общем зачете только Азербайджан.

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