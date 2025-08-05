Женская сборная Украины по баскетболу U-20 узнала соперников на втором этапе чемпионата Европы в дивизионе В, который проходит в Венгрии.

В матчах первого этапа Украина разбила Великобританию (74:53) и обидно уступила Ирландии (67:71). Ирландки позже одолели Великобританию (65:52), что позволило Ирландии и Украине выйти в следующий этап, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Сборная Украины по баскетболу отыгралась с "минус 12", но уступила Ирландии на женском Евро-2025 U-20

На этом этапе группа B объединяется с группой A, где во второй этап вышли сборные Сербии и Болгарии, которые обошли Данию и Албанию. Сербия, Болгария, Ирландия и Украина сформировали группу Е, в которой будут учтены результаты личных встреч первого этапа, а значит у Украины будет в пассиве поражение от Ирландии.

Две лучшие команды сформированного квартета выйдут в полуфинал чемпионата Европы, а остальные две сборные будут играть за итоговые 5-8 места.

Расписание матчей группы Е:

Среда, 6 августа

14:00 Ирландия – Болгария.

16:30 Сербия – Украина.

Четверг, 7 августа

14:00 Сербия – Ирландия.

21:30 Болгария – Украина.

Пре-квалификация к чемпионату мира-2027 по баскетболу: стало известно, кто будет транслировать матчи сборной Украины