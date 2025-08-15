Женская сборная Украины по баскетболу опустилась на семь позиций в рейтинге ФИБА
Женская сборная Украины по баскетболу узнала обновленную позицию в мировом рейтинге.
Сборная Украины не сумела отобраться на Евробаскет среди женщин, в результате чего потеряла сразу 7 позиций в рейтинге, сообщает официальный сайт ФИБА.
Украина не смогла выйти в полуфинал Евробаскета U-16, уступив Бельгии
Теперь женская сборная занимает 42-е место в рейтинге. Возглавляет список сборная США. Топ-10 рейтинг выглядит следующим образом:
1. США – 880,9 балла.
2. Австралия – 719,6 балла.
3. Франция – 719,2 балла.
4. Китай – 712,7 балла.
5. Бельгия – 702,1 балл.
6. Испания – 698,2 балла.
7. Канада – 661,6 балла.
8. Нигерия – 640,1 балл.
9. Бразилия – 637,8 балла.
10. Сербия – 615,2 балла.
...
42. Украина – 188 баллов.
"К Ломаченко есть вопросы": сын Кличко откровенно оценил украинских боксеров