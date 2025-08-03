Виталий Зотов травмировал голеностоп на одной из тренировок, из-за чего не сможет помочь сборной Украины в пре-матчах квалификации чемпионата мира-2027, сообщил наставник "сине-желтых" Багатскис.

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"Это плохая новость, ведь Виталий был важным болхендлером. Но я рад за молодых игроков, которые делают первые шаги в сборной. Они показали свой потенциал на тренировочных матчах против Хорватии", – рассказал Айнарс в комментарии ФБУ.

Ранее стало известно, что сборной Украины не помогут баскетболисты, выступающие в НБА. К слову, национальная команда будет играть в группе A со сборными Словакии и Швейцарии. Две сборные из каждой группы выйдут в основную квалификацию на чемпионат мира. Начнет сборная Украины выездной игрой в Швейцарии 6 августа. Номинально домашние матчи будут сыграны 9 августа со Словакией и 16 августа против Швейцарии. В последнем матче 20 августа украинцы сыграют в Словакии.

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