Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 потеряла пять позиций в общем зачете Женской серии, сообщает официальный сайт ФБУ.

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После четырех раундов "сине-желтые" опустились с четвертого на девятое место (в активе наших девушек 210 баллов – 70 в Улан-Баторе, по 60 в Вене и Бухаресте и 20 баллов в Сумгаите). Лидируют Нидерланды, которые сыграли на пяти этапах, выиграв три из них. Далее следуют Австралия и Испания.

Напомним, в Азербайджане украинки выиграли один матч из двух, но по дополнительным показателям не вышли из группы и в итоге стали девятыми. Ранее на первом для себя этапе в сезоне в Вене Украина заняла четвертое место, уступив в полуфинале Нидерландам.

В Улан-Баторе украинки также уступили в полуфинале будущим чемпионкам Австралии, но в итоге стали третьими на этапе. В Бухаресте украинки заняли итоговое четвертое место, в третий раз в сезоне выйдя в полуфинал.

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