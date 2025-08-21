Мужская баскетбольная национальная команда Украины стала победительницей одной из групп пре-квалификации чемпионата мира.

Украинские баскетболисты в заключительном матче пре-квалификации ЧМ-2027 победили команду Словакии со счетом 98:86 и заняли первое место в группе D. Вместе с "сине-желтыми" в квалификацию попала сборная Швейцарии. А вот команда Словакии оказалась лишней и завершила свои выступления.

Украина одолела Словакию и выиграла группу пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу – рекордная результативность Ковляра

Сборная Украины в основном раунде квалификации встретится с командами Испании, Грузии и Дании, которая заняла второе место в другой группе пре-квалификации.

Первый раунд европейской квалификационной кампании состоится с 27 ноября этого года по 5 июля 2026 года. По его итогам по три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй этап отбора, который будет завершающим.

Расписание матчей сборной Украины в первом раунде квалификации к ЧМ-2027

27.11.2025. Грузия – Украина

30.11.2025. Украина – Дания

27.02.2026. Украина – Испания

02.03.2026. Испания – Украина

02.07.2026. Украина – Грузия

05.07.2026. Дания – Украина

Мужская сборная Украины по баскетболу лишь однажды, в 2014 году, участвовала в финальной части чемпионата мира – заняла 18-е место (2 победы, 3 поражения).

Умер выдающийся тренер Севастьянов – он возглавлял сборные Украины по баскетболу и проложил путь многим игрокам