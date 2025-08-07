Чемпионат Европы U-16. Мужчины. Дивизион В. Группа С

Украина – Дания – 82:73 (23:25, 16:15, 21:16, 22:17)

Долгое время на площадке шла равная борьба, при которой ни одна из команд не имела преимущество более чем в 5 очков. В третьей четверти украинцы совершили рывок 10:0, однако Дания сократила отставание до четырех баллов еще до перерыва. Тем не менее, в последней десятиминутке "сине-желтые" вернули себе преимущество в 10 баллов и спокойно довели матч до победы.

Самыми результативными игроками сборной Украины стали Евгений Татунчак с 25 очками и 15 подборами и Дмитрий Даценко, который набрал 24 очка и сделал 5 перехватов.

Свой следующий матч на чемпионате Европы украинцы сыграют уже завтра, 8 августа, против сборной Нидерландов. Начало игры в – 22:00 по киевскому времени.

