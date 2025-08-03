Женская сборная Украины U-20 встретилась с Ирландией в матче 2-го тура чемпионата Европы-2025 в дивизионе B. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу U-20. Женщины. Дивизион B

Украина – Ирландия – 67:71 (14:24, 16:14, 21:9, 16:24)

Украина успешно стартовала на Евро-2025, разбив сборную Великобритании в первом матче 74:53. Следующим соперником стала Ирландия, для которой это была первая игра на турнире. Первая четверть, правда, стала ужасной для украинок – поражение в "минус 10" очков.

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Во второй четверти удалось сократить отставание до 8 пунктов. После большого перерыва Украина не только отыгралась, но и вышла вперед в 4 очка. Последняя четверть получилась решающей, обе команды имели шансы на победу, но удалось это Ирландии, которая в итоге вырвала победу с разницей в 4 очка.

Таким образом, Украина набрала 3 очка после 2-х туров и осталась первой. В Ирландии второе место и 2 балла в активе, тогда как у Великобритании 1 очко после одной игры. Матч соперниц "сине-желтых" состоится уже завтра, 4 августа, начало в 16:00.

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