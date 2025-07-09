Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу во главе с главным тренером Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом национальной команды на предстоящие матчи, сообщает официальный сайт ФБУ.

Украина получит мощное усиление на матчи отбора ЧМ-2027 – 4 представителя НБА готовы выступать за "сине-желтых"

В список попали 22 игрока. Стоит отметить, что среди них есть четыре представителя НБА, а также сын Виталия Кличко – Максим, который сейчас выступает во Франции.

Защитники: Александр Ковляр (Будучность, Черногория), Виталий Зотов (Йонава, Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Илья Тыртышник (ОраСи Равенна, Италия), Максим Шульга (Бостон Селтикс, США), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США), Михаил Бублик (Киев-Баскет, Украина).

Форварды: Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Владимир Конев (Днепр, Украина), Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия), Артем Ковалев (Тангеран Хоукс, Индонезия), Александр Липовый (Колоссос, Греция), Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Владислав Семерич (Индиан Хиллс, США).

Центровые: Максим Кличко (Монако, Франция), Даниил Сипало (Днепр, Украина), Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия), Вячеслав Кравцов (Борнео Хорнбиллз, Индонезия), Артем Пустовой (Сартрия Муда, Индонезия), Алексей Лень (Лос-Анжджелес Лейкерс, США), Дмитрий Скапинцев (Рип Сити Ремикс, США).

Напомним, 14 июля мужская сборная Украины начнет подготовку к выступлению в пре-квалификации чемпионата мира-2027. Соперниками нашей команды по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии. В рамках подготовки к официальным матчам у "сине-желтых" запланировано три контрольных матча – 24-го и 25-го июля в Риге против Нидерландов и 2 августа в Хорватии против местной национальной сборной.

Украина определилась с местом проведения домашних матчей пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу – календарь турнира