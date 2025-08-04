Мужская сборная Украины U-23 встречалась с командой Испании в матче группового этапа Лиги наций, который проходит в Вене (Австрия).

Лига наций по баскетболу 3х3, мужчины U-23, Вена (Австрия), групповой раунд

Украина – Испания – 17:19

Украина и Испания в своих первых матчах уступили Хорватии, поэтому в очном поединке определялась команда, которая займет высшее место на стопе.

Сборные Украины U-23 по баскетболу 3х3 провели первые матчи четвертого стопа Лиги наций

Испанцы активно начали матч, реализовав два дальних броска, а после двух минут игры вели в счете 6:1. Впрочем, украинцы со временем начали нивелировать преимущество соперников и смогли догнать испанцев за две минуты до конца матча – 12:12. Однако испанские баскетболисты лучше провели концовку и вырвали победу 19:17.

В составе сборной Украины самым результативным игроком стал Владислав Мустяца, который набрал 8 очков. В итоге "сине-желтые" завершили четвертый стоп без побед.

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