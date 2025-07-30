Украина U-16 одолела Сербию в матче 6-го тура Евроволея. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Европы U-16, Группа 2, 6-й матч

Украина – Сербия – 3:0 (25:13, 25:23, 25:13)

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Сборная Украины уверенно разобралась с Сербией в шестом матче группового этапа Евроволея U-16. "Сине-желтые" оформили разгром друзей РФ в трех сетах.

После этой победы украинцы с 7 очками занимают пятое место в группе 2. Сербия с одной победой – седьмая. В лидерах Франция, которые выиграла все 5 матчей.

31 июля, Украина завершит свои выступления Евроволеи матчем с Турцией, которые выиграли три матча из пяти и занимают в группе четвертое место. Начало встречи в 11:30 по киевскому времени.

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