Женская сборная Украины по пляжному футболу провела встречу со сборной Италии в Суперфинале Евролиги. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+"

Евролига-2025. Суперфинал. Женщины. Группа В. 1-й тур

Украина – Италия – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Прокопенко (14), Терех (17), Шульга (32, 35) – Адами (23), Пиза (24)

Национальная сборная Украины по пляжному футболу успешно стартовала в Суперфинале Евролиги-2025 среди женщин, проходящего в Португалии. В матче первого тура группы В команда Юрия Клименко одолела сборную Италии со счетом 4:2 и досрочно обеспечила себе место в полуфинале турнира.

Первый тайм прошел в равной борьбе, где обе команды больше внимания уделяли обороне. В начале второй 12-минутки украинки открыли счет: точным ударом с близкого расстояния отметилась Анна Прокопенко. Впоследствии Анастасия Терех неожиданно забила дальним выстрелом от собственных ворот – мяч после рикошета от песка оказался в сетке. Но в конце тайма итальянки сумели сравнять счет благодаря голам Греты Адами и Меланьи Пиццы.

В решающем третьем отрезке Украина снова повела благодаря быстрому добиванию Анны Шульги после мощного удара Ирины Дубицкой. А за минуту до финального свистка Шульга воспользовалась позиционной ошибкой соперниц и оформила дубль – 4:2.

Эта победа позволила сине-желтым гарантировать выход в полуфинал Евролиги. Завтра они встретятся с Испанией, и этот матч определит, кто займет первое место в группе В.

