Сборная Украины объявила заявку на решающие матчи волейбольной Лиги наций – два изменения в составе
Главный тренер национальной команды Украины Рауль Лосано внес небольшие изменения в заявку сборной.
Против Нидерландов, Италии, Сербии и Канады сборная Украины сыграет в несколько ином составе, сообщает Суспільне Спорт.
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Наставник Украины Рауль Лосано решил заменить Александра Наложного и Сергея Евстратова. Их заменят Юрий Синица и Евгений Кисилюк соответственно.
Полный состав сборной Украины:
Пасующие: Виталий Щитков, Юрий Синица.
Диагональные: Василий Тупчий, Владимир Тевкун.
Доигровщики: Дмитрий Янчук, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк.
Центральные блокировщики: Юрий Семенюк, Валерий Тодуа, Александр Коваль, Андрей Челеняк.
Либеро: Александр Бойко, Ярослав Пампушко.
Третья неделя Лиги наций стартует для Украины уже 16 июля. Соперниками "сине-желтых" станет команда Нидерландов.
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