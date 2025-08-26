"Сине-желтые" уже через несколько дней начнут борьбу за медали континентального первенства.

Федерация бокса Украины обнародовала заявку национальной сборной на чемпионат мира по боксу 2025, который состоится с 4-го по 14-е сентября в Ливерпуле.

"Он – вата": украинский боксер прокомментировал молчаливую позицию Ломаченко

В список избранных не попал олимпийский чемпион 2024 года и серебряный призер ОИ-2020 Александр Хижняк. 30-летний спортсмен продолжает восстанавливаться после операции.

Заявка сборной Украины:

Мужчины: Сийовуш Мухаммадиев (50 кг), Олег Чулачеев (55 кг), Айдер Абдураимов (60 кг), Эльвин Алиев (65 кг), Юрий Захареев (70 кг), Павел Ильюша (75 кг), Матвей Ражба (80 кг), Даниил Жасан (85 кг), Богдан Толмачев (90 кг), Дмитрий Ловчинский (90+ кг).

Женщины: Анна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Виктория Шкеул (54 кг), Дарья-Ольга Гутарина (57 кг), Татьяна Довгаль (60 кг), Наталья Меринова (65 кг), Анастасия Черноколенко (70 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Ирина Луцак (80 кг), Мария Ловчинская (80+ кг).

К слову, на чемпионате мира суммарно будет разыграно 20 комплектов наград среди мужчин и женщин. Сейчас сборная Украины по боксу завершает финальный сбор, проходящий в селе Бояны Черновицкой области.