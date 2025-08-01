Главный тренер "сине-желтых" Евгений Мурзин определился с теми, кто сыграет на чемпионате Европы в дивизионе В.

Тренерский штаб молодежной женской сборной Украины U-20 вызвал в лагерь национальной команды 12 спортсменок, сообщает официальный сайт ФБУ. Шестеро из них будут представлять украинские клубы, а еще шесть – иностранные.

Сборная Украины по баскетболу потеряла 5 позиций в Женской серии 3х3 – фиаско оставило "сине-желтых" в топ-10

В состав команды вошли:

– Богаченко Виктория (Винница-МедУниверситет)

– Черныш Екатерина (Инваспорт-СДЮСШОР-5)

– Куценко Валерия (Казачка-КПУ-ОДЮСШ)

– Лавринец Анастасия (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польша)

– Петришак Виктория (Казачка-КПУ-ОДЮСШ)

– Шахватова Анна (Франковск-Прикарпатье)

– Шошоя Виктория (Винница-МедУниверситет)

– Синякова Элина (Louisiana Tech Lady Techsters, США)

– Тупало Полина (TTT Riga Juniors, Латвия)

– Тихая Серафима (Virtus Cagliari, Италия)

– Тинщук Александра (Siauliai-Vilmers, Литва)

– Виповская Таисия (Alba Berlin, Германия)

Напомним, Евро-2025 состоится в Венгрии со 2 по 10 августа. На групповом этапе сборная Украины сыграет в группе В, где ее соперниками будут Ирландия и Великобритания. В четвертьфинал выйдут две из трех лучших сборных группы.

Календарь матчей молодежной сборной Украины:

2 августа – Великобритания – Украина (21:00)

3 августа – Украина – Ирландия (18:30)