Сборная Украины по баскетболу объявила состав на женское Евро U-20 – в заявку попало 6 легионерок
Главный тренер "сине-желтых" Евгений Мурзин определился с теми, кто сыграет на чемпионате Европы в дивизионе В.
Тренерский штаб молодежной женской сборной Украины U-20 вызвал в лагерь национальной команды 12 спортсменок, сообщает официальный сайт ФБУ. Шестеро из них будут представлять украинские клубы, а еще шесть – иностранные.
Сборная Украины по баскетболу потеряла 5 позиций в Женской серии 3х3 – фиаско оставило "сине-желтых" в топ-10
В состав команды вошли:
– Богаченко Виктория (Винница-МедУниверситет)
– Черныш Екатерина (Инваспорт-СДЮСШОР-5)
– Куценко Валерия (Казачка-КПУ-ОДЮСШ)
– Лавринец Анастасия (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польша)
– Петришак Виктория (Казачка-КПУ-ОДЮСШ)
– Шахватова Анна (Франковск-Прикарпатье)
– Шошоя Виктория (Винница-МедУниверситет)
– Синякова Элина (Louisiana Tech Lady Techsters, США)
– Тупало Полина (TTT Riga Juniors, Латвия)
– Тихая Серафима (Virtus Cagliari, Италия)
– Тинщук Александра (Siauliai-Vilmers, Литва)
– Виповская Таисия (Alba Berlin, Германия)
Напомним, Евро-2025 состоится в Венгрии со 2 по 10 августа. На групповом этапе сборная Украины сыграет в группе В, где ее соперниками будут Ирландия и Великобритания. В четвертьфинал выйдут две из трех лучших сборных группы.
Календарь матчей молодежной сборной Украины:
2 августа – Великобритания – Украина (21:00)
3 августа – Украина – Ирландия (18:30)