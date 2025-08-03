"Спарринг с Хорватией (поражение 71:82) – это был наш последний тест. Несколько дней назад был еще один – против игроков команд ABA Лиги, лидером которой был Никола Калинич. И что меня поражает, это то, как такие игроки, как Калинич, которые на европейском баскетбольном рынке стоят больше миллиона, как Шарич и Хезонья, которые стоят невероятных денег... Большие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич – они едут в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает.

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Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад. Играть за национальную сборную, в частности за сборную Украины, это должно быть как ходить в церковь – надо снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что ты имеешь. Вот что, как по мне, должна означать игра за сборную. Но мы имеем то, что имеем. Опять я должен сказать о том, что снимаю шляпу перед игроками, которые сейчас в команде. Они бьются и отдаются за национальную команду.

Наши игроки из-за океана в сборную уже не присоединятся. Я уже говорил о Калиниче, у которого нет контракта, который стоит больше миллиона, но он играет, поддерживает свою форму. Он не боится играть. Некоторые из этих ребят, которые сейчас играли за свои национальные сборные, тоже без контрактов. Некоторые из наших игроков боятся за это и не играют за сборную. Иногда все начинается с тренеров: кто тренирует игроков, кто подталкивает их к определенным решениям, кто завидует чему-то. Иногда все начинается именно с этого", – заявил Багатскис в комментарии пресс-службе ФБУ.

Напомним, Украина начнет пре-квалификацию на ЧМ-2027 матчем против Швейцарии 6 августа. Также в нашей группе есть Словакия. По итогам 4 матчей (2 дома, 2 на выезде с каждым соперником) 2 лучшие сборные группы проходят в следующий этап. Предварительно в заявке "сине-желтых" было 5 игроков, которые на клубном уровне выступают в США. Это Максим Шульга (Бостон Селтикс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Алексей Лень (Лос-Анджелес Лейкерс), Владислав Семерич (Индиан Хиллс) и Дмитрий Скапинцев (Рип Сити Ремикс).

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