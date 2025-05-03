Последний день в дивизионе ІА чемпионата мира по хоккею превратился в сплошной кошмар для сборной Украины.

Чемпионат мира по хоккею-2025, 5-й тур, дивизион ІА

Италия – Румыния – 7:1

Великобритания – Польша – 3:0

Перед последним туром все было в руках украинцев, надо было просто любыми способами победить немотивированную Японию. Впрочем, подопечные Дмитрия Христича умудрились проиграть 2:3 в основное время.

Украина сенсационно уступила Японии на ЧМ-2025 по хоккею и потеряла шанс выйти в элитный дивизион

Надежды на ЧМ еще оставались, если бы удачно сложились матчи конкурентов – нужно было любое поражение Италии от Румынии и поражение Британии в основное время против Польши.

Помощи от географических соседей мы не дождались. Румыния завершила домашний турнир избиением 1:7 и вылетом в низший дивизион. Италия уже имела в кармане путевку в элиту. Оставалась слабая надежда на Польшу, но и здесь не сложилось. Великобритания без проблем разбила "орлов" и также поднимается в элитный дивизион.

Украина же проведет на этом уровне и следующий год. В общем "сине-желтые" выполнили задачу-минимум, но поражение от Японии надолго оставит горький привкус утраченного шанса впервые за 19 лет выступить среди топ-сборных мира ...