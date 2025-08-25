Сборные Украины и Франции провели встречу четвертого тура молодежного чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, группа D, 4-й тур

Франция – Украина – 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:17)

В четвертом туре чемпионата мира украинцы встречались со сборной Франции, которая является действующим чемпионом Европы U-21 Франции. Победа в матче обеспечила бы "сине-желтым" проход в плей-офф турнира.

Французы выиграли первые два сета в конкурентной борьбе, только в конце первой партии наши соперники смогли сделать рывок в 5 очков. Несмотря на неутешительное положение украинцы не прекратили борьбу и выиграли третью партию. Розыгрыш проходил при преимуществе "сине-желтых", французы смогли сравнять счет в сете, но Украина все же вернула себе лидерство.

В решающей четвертой партии сете "сине-желтые" смогли нивелировать отставание в 4 балла, но в итоге уступили – 25:17. Сборная Украины терпит второе поражение на молодежном чемпионате мира, но сохраняет шансы на плей-офф.

