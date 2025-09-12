Владислав Орлов оформил великолепный старт для сборной Украины во Второй мировой группе Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса, 2 Мировая группа, первый матч

Украина – Доминиканская Республика – 1:0

Владислав Орлов (ATP №526) – Роберто Сид Саберви (ATP №337) – 6:2, 6:1

Орлов имеет самый скромный одиночный рейтинг в нашей сборной, а против него вышел первая ракетка доминиканцев Сид Саберви. Впрочем, 30-летний украинец одержал сверхуверенную победу.

"Вообще никого из них не знаю": лидер сборной Украины – о соперниках в Кубке Дэвиса

В первом сете Орлов быстро оформил преимущество 3:0 и довел дело до победы. Вторая партия оказалась еще более убедительной. Владислав отдал Сиду лишь один гейм и вывел Украину вперед в командном противостоянии. Матч на корте турецкой Анталии длился 1 час и 18 минут.

Сегодня (12 сентября) состоится вторая встреча в рамках противостояния – Вячеслав Белинский против Петера Бертрана. На завтра запланированы парный матч и еще 2 одиночки. Для общей победы сборной нужно забрать три встречи.