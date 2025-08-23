Сборные Украины и Индонезии провели встречу третьего тура групповой стадии волейбольного чемпионата мира U-21. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, группа D, 3-й тур

Украина – Индонезия – 3:2 (25:18, 26:28, 25:22, 23:25, 15:7)

В третьем туре чемпионата мира сборная Украины встречалась со сборной Индонезии, которая имела в своем активе одну победу над Тунисом (3:0).

На старте игры индонезийцы вышли вперед, однако позже Украина перехватила инициативу и выиграла первую партию 25:18. В следующем сете украинцы имели преимущество в 5 очков, но наши соперники смогли в конце сравнять счет и даже выиграть партию.

В следующем розыгрыше украинцы лидировали почти на протяжении всей партии и одержали победу – 25:22. Казалось бы, "сине-желтым" удастся завершить матч в четвертом сете, но украинцы потеряли отрыв в 5 баллов и позволили индонезийцам перевести игру на тай-брейк.

Впрочем, решающая партия прошла при полном преимуществе украинских волейболистов – 15:7. "Сине-желтые" одерживают свою вторую победу на молодежном чемпионате мира.

