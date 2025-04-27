Сборная Украины по дзюдо собрала не слишком большой "урожай" на чемпионате Европы в Подгорице.

Наша команда добыла в столице Черногории одну медаль. Юлия Курченко завоевала бронзу среди женщин в весовой категории до 78 килограммов.

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В итоговом медальном зачете Украина делит 15-20 строчку. Это худший результат с 2020 года, когда также была одна бронза.

Напомним, в заявку сборной на нынешний чемпионат Европы неожиданно не попала Дарья Билодид. Именно она приносила единственную медаль в 2024-м, но тогда это было золото и 7-9 место зачета.