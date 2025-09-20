Состоялся первый матч 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу. Отчет и результат встречи – в этой новости на "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, 1/8 финала

Турция – Нидерланды – 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

Украина навязала борьбу Италии, но проиграла в трех сетах и вылетела с волейбольного чемпионата мира

Сборная Турции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по волейболу. В матче 1/8 финала Турция в четырех сетах обыграла Нидерланды. "Лунные звезды" проиграли стартовую партию, но совершили яркий камбэк в трех следующих.

Для Турции выход в 1/4 финала чемпионата мира является лучшим результатом в истории мужской сборной. В матче за выход в полуфинал турки сыграют против победителя пары Польша – Канада.

Сборная Украины по волейболу узнала свою новую позицию в мировом рейтинге после вылета с ЧМ