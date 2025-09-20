Сборные США и Великобритании провели встречу полуфинала Кубка Билли Джин Кинг. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

США – Великобритания – 2:0

Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3

Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2

Первая встреча американской и британской команд началась с неожиданности – Сонай Картал выиграла первый сет у Эммы Наварро, которая была фавориткой игры. Однако, представительница США достаточно быстро ситуацию исправила и за 2 часа 14 минут выиграла матч.

Во втором поединке, в котором встретились Джессика Пегула и Кэти Бултер, ситуация повторилась – теннисистка из Великобритании снова победила в стартовой партии и заставила грозную соперницу настраиваться на камбэк. Пегула с задачей справилась – выиграла два следующих сета и принесла своей сборной путевку в финал Кубка Билли Джин Кинг 2025.

