Женская сборная Италии стала чемпионом мира после триумфов на Олимпиаде и в Лиге наций.

Национальная команда Италии выиграла у сборной Турции финальный матч чемпионата мира по волейболу среди женщин и первой в истории объединила три главных трофея планеты.

Италия продолжила свою мировую гегемонию, выиграв ЧМ по волейболу среди женщин

Судьба финала Турция – Италия, как известно, решилась на тай-брейке, который итальянки выиграли со счетом 15:8. Итальянская сборная стала лучшей в мире второй раз в истории и впервые за последние 23 года. Она завершила соревновательный 2025 год без единого поражения в официальных матчах, имея победную серию из 36 поединков.

За последние два года Италия выиграла четвертый крупный турнир. Она в 2024-2025 годах принимала Лигу наций, а на Олимпиаде-2024 завоевала золото, переиграв в финале команду США, которая была действующим чемпионом. Теперь вот победила на ЧМ. Таким образом, итальянская команда первой в истории объединила титулы чемпионата мира, Олимпиады и Лиги наций по волейболу.

После появления Лиги наций по волейболу в 2017 году до этого только женская сборная США объединяла золото этого турнира с золотом Олимпиады. Оба соревнования она выиграла в 2021 году. Объединение побед на ЧМ и Олимпиаде ранее дважды удавалось команде Кубы – в 1998 и 2000 годах.

Бразилия драматично выиграла бронзу чемпионата мира по волейболу, вырвав победу над Японией на тайбрейке