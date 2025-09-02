Команды Украины и Доминиканской Республики встретятся в поединке Второй мировой группы.

Мужская сборная Доминиканской Республики по теннису презентовала четырех теннисистов, которые выйдут на встречу с украинской сборной.

Противостояние команд Доминиканской Республики и Украины состоится 12–13 сентября этого года в Анталии (Турция). Местом проведения поединка станут корты отеля Megasaray.

В составе сборной Доминиканской Республики сыграют:

Роберто Сид Суберви (АТР № 329 – одиночный разряд/ АТР № 2221 – парный)

Петер Бертран (АТР № 601 / ATP № 650)

Эммануэль Муньйос (ATP № 2167 / ATP № 1973)

Алехандро Хосе Гандини (– /ATP № 2190)

