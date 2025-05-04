Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) оказался не слишком зрелищным.

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Сауль на классе одолел оппонента и забрал себе пояс IBF. Сложилось впечатление, что Скалл просто хотел сохранить статус непобежденного и постоянно убегал от Канело, включая "велосипед". 32-летний кубинец выбросил несколько неплохих ударов, но этого было явно мало – поражение единогласным решением судей (115:113, 116:112, 119:109). Альварес в седьмой раз подряд проводит все 12 раундов – после поражения от Бивола 6 побед.

Уже известно, кто станет следующим соперником Канело. На ринг поднялся чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), а Турки Аль аш-Шейх сделал мощный анонс. 12 сентября в Лас-Вегасе состоится бой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе. Это должно быть гораздо интереснее, чем "догонялки" со Скаллом.