Самый высокий боксер в истории полулегкого веса нокаутировал Васкеса в принципиальном бою за титул WBO – видео избиения
В ночь на 5 мая мексиканец Рафаэль Эспиноса (26–0, 22 КО) победил американца Эдварда Васкеса (17–2, 4 КО).
Рафаэль Эспиноса защитил титул WBO в полулегком весе.
Иноуэ нокаутировал Карденаса в сумасшедшем бою за звание абсолюта – японец победил несмотря на нокдаун во втором раунде
В бою против Эдварда Васкеса самый высокий боксер в истории полулегкого веса сумел победить в седьмом раунде. Мексиканец продолжил свою серию нокаутов, эффектно положив американца на канаты после серии апперкотов. Рефери не оставалось никакого другого выбора, кроме как заступить собой Васкеса от Эспиносы после избиения.
Добавим, что рост Эспиносы составляет 185 сантиметров при весе 57 килограмм.
Уоррен пригласил Зеленского на реванш Усика против Дюбуа и пошутил над Трампом