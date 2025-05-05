Рафаэль Эспиноса защитил титул WBO в полулегком весе.

Иноуэ нокаутировал Карденаса в сумасшедшем бою за звание абсолюта – японец победил несмотря на нокдаун во втором раунде

В бою против Эдварда Васкеса самый высокий боксер в истории полулегкого веса сумел победить в седьмом раунде. Мексиканец продолжил свою серию нокаутов, эффектно положив американца на канаты после серии апперкотов. Рефери не оставалось никакого другого выбора, кроме как заступить собой Васкеса от Эспиносы после избиения.

A SUPERSTAR IN THE MAKING



Rafael Espinoza just shined when the lights were bright! pic.twitter.com/j4FBAm0P2M — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Добавим, что рост Эспиносы составляет 185 сантиметров при весе 57 килограмм.

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