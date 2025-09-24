Ушел из жизни Эрнест Акуши, который не оправился после болезненного поражения.

Смерть 32-летнего Эрнеста Акуши наступила утром 23 сентября, чему предшествовала сложная ночь и тяжелый день накануне, в течение которых боксер жаловался, что ему плохо, сообщает World Boxing News.

Усик подтвердил скорое завершение карьеры в боксе – рассказал, чем будет заниматься дальше

23 сентября было 11 днем после последнего боя Акуши, в котором он проиграл непобедимому Джейкобу Диксону техническим нокаутом в 8-м раунде. Это поражение стало для Эрнеста вторым подряд и, как оказалось, роковым.

Эрнест Акуши считался самым перспективным боксером Ганы.

Chorkor-based boxer Ernest Akushey, popularly known as Bahubali, has reportedly died less than two weeks after suffering a heavy defeat in a boxing match at the Bukom Boxing Arena. pic.twitter.com/CA9xpXiZmc — EDHUB (@eddie_wrt) September 23, 2025

Боксер-блогер Джейк Пол и Джервонта Дэвис заключили крупную сделку на победителя своего боя – сумма в миллионы (ВИДЕО)