Самый перспективный боксер Ганы умер через 11 дней после поражения нокаутом (ВИДЕО)
Ушел из жизни Эрнест Акуши, который не оправился после болезненного поражения.
Смерть 32-летнего Эрнеста Акуши наступила утром 23 сентября, чему предшествовала сложная ночь и тяжелый день накануне, в течение которых боксер жаловался, что ему плохо, сообщает World Boxing News.
23 сентября было 11 днем после последнего боя Акуши, в котором он проиграл непобедимому Джейкобу Диксону техническим нокаутом в 8-м раунде. Это поражение стало для Эрнеста вторым подряд и, как оказалось, роковым.
Эрнест Акуши считался самым перспективным боксером Ганы.
