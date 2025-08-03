Один из поединков большого вечера бокса в Чикаго превратился в цирк.

Американский крузер Тристан Калькреут (16-1, 11 КО) дрался с земляком Девонте Уильямсом (13-3, 6 КО), который согласился выйти на позднюю замену. Похоже, его главной мотивацией был гонорар, а не жажда борьбы.

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Во втором раунде Калькреут провел серию ударов, которые не выглядели сокрушительными. Впрочем, Уильямс неестественно медленно упал и полежал несколько секунд на ринге. Калькреут уже праздновал победу эффектным сальто, как вдруг соперник таки поднялся и даже смеялся. Уильямс отбоксировал еще 30 секунд второго раунда, а потом просто отказался выходить на третий.

"Самый медленный нокдаун в истории" – в соцсетях шутят о поведении 32-летнего Уильямса, который, возможно, все же почувствовал определенную боль в печени и не захотел рисковать здоровьем.