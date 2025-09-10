Бюро World Aquatics приняло решение о назначении представителей в технические комитеты и утвердило их руководящий состав на каденцию 2025–2029 годов, сообщает Федерация синхронного плавания Украины.

В Харькове после обстрела оккупантов-россиян поврежден дом, в котором живет чемпионка КС-2025 по синхронному плаванию

Украинка Марта Федина вошла в состав технического комитета по синхронному плаванию.

Федина в августе 2024-го в возрасте 22 лет завершила свою спортивную карьеру и сейчас работает государственным тренером. Марта – самая титулованная синхронистка в истории Украины. Она является двукратным бронзовым призером Олимпиады, двукратной чемпионкой и 9-кратным призером чемпионатов мира, 11-кратной чемпионкой Европы.

Украинки показательно проигнорировали россиянок на награждении Кубка мира по артистическому плаванию – ВИДЕО