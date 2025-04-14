Пресс-служба аризонцев официально подтвердила увольнение главного тренера команды Майка Буденхольцера.

НБА: определились все участники плей-офф и плей-ин в сезоне 2024/25

Финикс заходил в сезон с огромными ожиданиями, имея самую большую платежку во всей НБА. Кевин Дюрант и компания получали 210 млн долларов в год, а налог на роскошь увеличивал эту сумму до астрономичных 360 млн (рекорд расходов в истории ассоциации). Управлять этим составом доверили Буденхольцеру, который выигрывал 4 чемпионства как ассистент в Сан-Антонио, а потом еще одно как главный в Милуоки (2021).

Получилось полное фиаско. Финикс с результатом 36-46 завершил регулярку на 11-й строчке Западной конференции и не заполз даже в плей-ин. В межсезонье ожидается большая революция, и Буденхольцер стал первой жертвой, хотя подписывал контракт на 5 лет и 50 млн долларов. Следующие в списке – звездные игроки Дюрант и Бил, которые не смогли сформировать контендер рядом с Девином Букером.