Испанский гонщик Карлос Сайнс из Уильямса на Гран-при Азербайджана стал вторым в квалификации, а в гонке проиграл лишь Джорджу Расселлу из Мерседес и финишировал на подиуме – занял третье место.

Формула-1: победный дубль Ферстаппена, провал Пиастри, подиум для Сайнса

Подиум Сайнса стал первым подиумом для Уильямс с момента Гран-при Бельгии 2021 года. Впрочем, тогда сама гонка фактически проведена не была, а ее результаты были сформированы по итогам квалификации, состоявшейся в дождь. В настоящей гонке Уильямс в последний раз был на подиуме в 2017-м. Также в Баку Лэнс Стролл в своем дебютном сезоне занял третье место, пропустив на последнем круге только Валттери Боттаса с Мерседес.

Карлос Сайнс стал первым пилотом после легендарного четырехкратного чемпиона Формулы-1 Алена Проста, который смог финишировать в призерах в составе трех топовых команд – Феррари, Макларен и Уильямс. Именно эти "конюшни" имеют в своем активе наибольшее количество титулов среди конструкторов и проведенных гонок в Формуле-1.

